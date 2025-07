Información de RSS3 (RSS3)

RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization.

Sitio web oficial: https://rss3.io Whitepaper: https://github.com/RSS3-Network/Whitepaper/blob/main/current/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://explorer.rss3.io/