Información de Renq Finance (RENQ)

Renq aims to connect all isolated blockchains and establish a cross-chain asset exchange network, providing all necessary underlying support for the DeFi ecosystem. Let every digital asset holder experience a truly safe, free and transparent DeFi service.

Sitio web oficial: https://renq.io/ Whitepaper: https://renq.io/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xff8c479134a18918059493243943150776cf8cf2