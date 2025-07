Información de Reef (REEF)

Reef Finance is a liquidity aggregator and multi-chain smart yield engine that allows the integration of any DeFi protocol. It has been created with Polkadot, and shares its security model across the ecosystem while enabling cross-chain integrations.

Sitio web oficial: https://reef.io/ Whitepaper: https://docs.reef.io/ Explorador de bloques: https://reefscan.com