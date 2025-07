Información de BobaCat (PSPS)

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

Sitio web oficial: https://www.bobacat.io/ Whitepaper: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x03049b395147713ae53c0617093675b4b86dde78