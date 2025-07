Información de Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Sitio web oficial: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Explorador de bloques: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105