Información de Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Sitio web oficial: https://www.polkastarter.com/ Whitepaper: https://docs.polkastarter.com/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa