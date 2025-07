Información de ParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

Sitio web oficial: https://www.parallelai.tech/ Whitepaper: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd