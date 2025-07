Información de MANTRA (OM)

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

Sitio web oficial: https://www.mantrachain.io Whitepaper: https://docs.mantrachain.io/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x3593d125a4f7849a1b059e64f4517a86dd60c95d