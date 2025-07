Información de Edu3Labs (NFE)

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Sitio web oficial: https://about.edu3labs.com/ Whitepaper: https://docs.edu3labs.com/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xf03ca04dd56d695a410f46f14fef4028b22fb79a