Información de Myria (MYRIA)

Myria is a Layer2 blockchain scaling solution for Ethereum utilizing ZK rollup technology, offering its users instantaneous transactions, high throughput of up to 9,000+ tps, zero gas fees, and free NFT minting.

Sitio web oficial: https://myria.com/ Whitepaper: https://assets.myria.com/token/Myria-Whitepaper-v6.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/address/0xa0ef786bf476fe0810408caba05e536ac800ff86