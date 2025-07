Información de MVL (MVL)

We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem.

Sitio web oficial: http://mvlchain.io Whitepaper: https://docs.mvlchain.io/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71