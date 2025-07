Información de MON Protocol (MON)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

Sitio web oficial: https://monprotocol.ai/ Whitepaper: https://www.monprotocol.ai/tokenomics Explorador de bloques: https://etherscan.io/