Información de MINIMA (MINIMA)

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

Sitio web oficial: https://www.minima.global/ Whitepaper: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Explorador de bloques: https://block.minima.global