Información de Metal Blockchain (METAL)

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Sitio web oficial: https://metalblockchain.org/ Whitepaper: https://metalblockchain.org/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://explorer.metalblockchain.org