Información de Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Sitio web oficial: https://merlinchain.io/ Whitepaper: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Explorador de bloques: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378