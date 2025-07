Información de Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Sitio web oficial: https://metagalaxyland.com/ Whitepaper: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E