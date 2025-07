Información de ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

Sitio web oficial: https://mefoundation.com/ Whitepaper: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Explorador de bloques: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u