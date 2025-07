Información de Masa (MASA)

Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications.

Sitio web oficial: https://www.masa.ai Whitepaper: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092