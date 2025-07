Información de MARS4 (MARS4)

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

Sitio web oficial: https://www.mars4.me/ Whitepaper: https://2bf9dbcc-9954-4812-b730-74d16a9a4980.filesusr.com/ugd/23ded4_33ffcac3c7b5479fad63bbd51f3bd278.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x16CDA4028e9E872a38AcB903176719299beAed87