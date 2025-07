Información de MAIV (MAIV)

MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Sitio web oficial: https://maiv.io/ Whitepaper: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a