Tokenómica de Lit Protocol (LITKEY)
Tokenómica y análisis de precio de Lit Protocol (LITKEY)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Lit Protocol (LITKEY), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Lit Protocol (LITKEY)
Lit Protocol es una red descentralizada de gestión de claves para firma y encriptación programables. La red permite a los desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas seguras que gestionen criptoactivos, datos privados y autoridad de usuario de manera fluida a través de diferentes plataformas, sin un único punto de fallo ni una autoridad centralizada.
Tokenómica de Lit Protocol (LITKEY): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Lit Protocol (LITKEY) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens LITKEY que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens LITKEY que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de LITKEY ¡explora el precio en vivo del token LITKEY!
Cómo comprar LITKEY
¿Interesado en agregar Lit Protocol (LITKEY) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar LITKEY, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de Lit Protocol (LITKEY)
Analizar el historial de precios de LITKEY ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de LITKEY
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse LITKEY? Nuestra página de predicción de precios de LITKEY combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad
