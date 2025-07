Información de Landshare (LANDSHARE)

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sitio web oficial: https://landshare.io/ Whitepaper: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C