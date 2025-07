Información de Joltify (JOLT)

Joltify revolutionizes developer empowerment by combining Cosmos speed, Ethereum flexibility, and seamless integration of real-world assets on its unique decentralized L1 blockchain.

Sitio web oficial: https://www.joltify.io/ Whitepaper: https://docs.joltify.io/ Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5