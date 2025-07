Información de Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

Sitio web oficial: https://www.haedal.xyz/ Whitepaper: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Explorador de bloques: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL