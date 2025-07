Información de GOATS (GOATS)

GOATS is a Memefication Gaming Platform, where fun and fortune meet on TON. GOATS offers a vast library of games where users can play with $GOATS, get $GOATS and earn real $TON.

Sitio web oficial: https://ton.goatsbot.xyz/ Whitepaper: https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Explorador de bloques: https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem