GG3 impulsa una participación comunitaria inteligente mediante su tecnología de enjambre de agentes de IA, la primera de su tipo en el mercado. Aprende de grandes plataformas como X, YouTube, Discord, Telegram, Steam y Twitch. Analizando más de 100,000 juegos de Steam y datos de comportamiento de los usuarios, crea un puente entre Web2 y Web3 a través de experiencias personalizadas impulsadas por inteligencia artificial
Tokenómica de GG3 (GGX): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de GG3 (GGX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens GGX que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens GGX que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de GGX ¡explora el precio en vivo del token GGX!
Historial de precios de GG3 (GGX)
Analizar el historial de precios de GGX ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de GGX
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse GGX? Nuestra página de predicción de precios de GGX combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
