Información de FLock.io (FLOCK)

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Sitio web oficial: https://flock.io Whitepaper: https://www.flock.io/whitepaper Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691