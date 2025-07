Información de Farcana (FAR)

$FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement.

Sitio web oficial: https://www.farcana.com Whitepaper: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Explorador de bloques: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA