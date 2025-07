Información de Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Sitio web oficial: https://evrynet.io Whitepaper: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7