Información de Devomon (EVO)

Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds.

Sitio web oficial: https://www.devomon.io Whitepaper: https://whitepaper.devomon.io Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba