Descubre información clave sobre StablR Euro (EURR), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-10-11 21:30:05 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de StablR Euro (EURR)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de StablR Euro (EURR), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 13.06M
Suministro total:
$ 11.48M
Suministro circulante:
$ 11.48M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 13.06M
Máximo histórico:
$ 2.015
Mínimo histórico:
$ 1.0191650915551662
Precio actual:
$ 1.137
Información de StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) es una stablecoin respaldada por euros, vinculada al valor del euro y canjeable en una proporción de 1:1. La stablecoin está respaldada por dinero fiduciario y bonos gubernamentales a corto plazo. El objetivo principal de StablR Euro (EURR) es ofrecer una alternativa digital a las formas tradicionales de dinero que sea más eficiente, segura y accesible. StablR Euro (EURR) puede utilizarse como medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Algunos de los principales casos de uso de StablR Euro (EURR) incluyen permitir pagos más rápidos y económicos, facilitar el comercio y la inversión internacional, y permitir sistemas financieros más flexibles y resilientes.

Sitio web oficial:
https://www.stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

Tokenómica de StablR Euro (EURR): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de StablR Euro (EURR) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens EURR que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens EURR que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de EURR ¡explora el precio en vivo del token EURR!

Cómo comprar EURR

¿Interesado en agregar StablR Euro (EURR) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar EURR, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de StablR Euro (EURR)

Analizar el historial de precios de EURR ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de EURR

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse EURR? Nuestra página de predicción de precios de EURR combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

