Información de Elixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Sitio web oficial: https://elixir.xyz/ Whitepaper: https://docs.elixir.finance/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x89A8c847f41C0dfA6c8B88638bACca8a0b777Da7