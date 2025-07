Información de ELYSIA (EL)

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

Sitio web oficial: https://elysia.land/ Whitepaper: https://docs.elysia.land/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16