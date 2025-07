Información de Calgo (CLGO)

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.

Sitio web oficial: https://www.calgo.io/ Whitepaper: https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc