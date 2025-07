Información de Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Sitio web oficial: https://calcifytech.cc/ Whitepaper: https://calcifytech.cc/whitepaper.html Explorador de bloques: http://basescan.org/token/0x019029665a6e73ef98e1970f8a5434b3de38d41c