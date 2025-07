Descubre información clave sobre The Next Bitcoin (BUTTCOIN), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.

Tokenómica de The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Información de The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.

Sitio web oficial: https://thenextbitcoin.fun Explorador de bloques: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump