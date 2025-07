Información de Bombie (BOMB)

Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model.

Sitio web oficial: https://bombie.xyz/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1y-g4E9M2Wg58sMZz8sZ2LO1blnT_X23O4vcUpoz8e6g/edit?pli=1&tab=t.0#heading=h.589lp2y3o01t Explorador de bloques: https://www.kaiascan.io/address/0x0ba2ba407e80bcb8a314649d9bc12efeecc81519?tabId=txList&page=1