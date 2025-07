Información de BLINK (BLINK)

Blink Game AI — Monetizing Attention Through Artificial Intelligence. A new trend among Telegram applications. Earn $BLINK tokens just by blinking! No more bot farms or endless tapping on the screen. The camera detects eyelid movements, and AI analyzes them in real time—no cheating, no manipulation.

Sitio web oficial: https://blink.game Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGTACV-xV4/vuJBiILXq9qpW0BxNPYjlA/view?utm_content=DAGTACV-xV4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h28822ad9bc#1 Explorador de bloques: https://tonscan.org/jetton/EQAieaHLJCkNu5C_rOYR-dzQ-Ks8e3oejDqZmQQBGnuWpVzd#events