Tokenómica de Ark of Panda (AOP)

Descubre información clave sobre Ark of Panda (AOP), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:50:54 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Ark of Panda (AOP)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Ark of Panda (AOP), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 11.23M
Suministro total:
$ 2.00B
Suministro circulante:
$ 300.00M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 74.88M
Máximo histórico:
$ 0.09233
Mínimo histórico:
$ 0.03443426501172903
Precio actual:
$ 0.03744
Información de Ark of Panda (AOP)

Ark of Panda es un ecosistema basado en BNB Chain que une Web2 y Web3 con UGC impulsado por IA para activos digitales colaborativos.

Sitio web oficial:
https://arkofpanda.com/
Whitepaper:
https://arkofpanda.gitbook.io/ark-of-panda
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0xd5df4d260d7a0145f655bcbf3b398076f21016c7

Tokenómica de Ark of Panda (AOP): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Ark of Panda (AOP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens AOP que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens AOP que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de AOP ¡explora el precio en vivo del token AOP!

