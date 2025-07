Información de Amnis Finance (AMI)

As a Top 1 Liquid Staking on Aptos, Amnis Finance introduces a secure and innovative liquid staking protocol that empowers APTOS users maximum returns on their APT tokens staked while unlocking their liquidity.

Sitio web oficial: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/ Explorador de bloques: https://explorer.aptoslabs.com/fungible_asset/0xb36527754eb54d7ff55daf13bcb54b42b88ec484bd6f0e3b2e0d1db169de6451?network=mainnet