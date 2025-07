Información de Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Sitio web oficial: https://www.aialaya.io/#/ Whitepaper: https://alaya-ai.gitbook.io/alaya-ai/technology Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x5dBde81fcE337FF4bcaaEe4Ca3466C00aeCaE274