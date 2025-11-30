Predicción del precio de Orgo (ORGO) (USD)

Obtén predicciones de precios de Orgo para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá ORGO en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Orgo % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de Orgo para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2025 (este año) Según tu predicción, Orgo podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.005202 para 2025. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Orgo podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.005462 para 2026. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de ORGO es de $ 0.005735 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de ORGO es de $ 0.006022 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ORGO en 2029 es de $ 0.006323, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ORGO en 2030 es de $ 0.006639, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Orgo podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.010815. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Orgo podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.017617. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.005202 0.00%

2026 $ 0.005462 5.00%

2027 $ 0.005735 10.25%

2028 $ 0.006022 15.76%

2029 $ 0.006323 21.55%

2030 $ 0.006639 27.63%

2031 $ 0.006971 34.01%

2032 $ 0.007320 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.007686 47.75%

2034 $ 0.008070 55.13%

2035 $ 0.008474 62.89%

2036 $ 0.008898 71.03%

2037 $ 0.009343 79.59%

2038 $ 0.009810 88.56%

2039 $ 0.010300 97.99%

2040 $ 0.010815 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Orgo para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.005202 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.005203 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.005207 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.005223 0.41% Predicción de precio de Orgo (ORGO) para hoy. El precio previsto para ORGO el November 30, 2025(Hoy) es de $0.005202 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Orgo (ORGO) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para ORGO, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.005203 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Orgo (ORGO) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de ORGO, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.005207 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Orgo (ORGO) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para ORGO es $0.005223 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Orgo Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Suministro de Circulación 499.99M 499.99M 499.99M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de ORGO es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, ORGO tiene un suministro circulante de 499.99M y una capitalización de mercado total de $ 2.60M. Ver precio de ORGO en vivo

Precio histórico de Orgo Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Orgo, el precio actual de Orgo es 0.005202 USD. El suministro circulante de Orgo (ORGO) es 499.99M ORGO , lo que le da una capitalización de mercado de $2,602,746 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas -15.54% $ -0.000957 $ 0.006262 $ 0.005122

7 días -23.07% $ -0.001200 $ 0.007375 $ 0.005164

30 Días -15.18% $ -0.000790 $ 0.007375 $ 0.005164 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Orgo ha mostrado un movimiento de precio de $-0.000957 , reflejando un cambio de -15.54%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Orgo se negoció a un precio máximo de $0.007375 y un precio mínimo de $0.005164 . Experimentó un cambio de precio de -23.07% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de ORGO para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Orgo ha experimentado un cambio del -15.18% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.000790 en su valor. Esto indica que ORGO podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Orgo (ORGO)? El módulo de predicción de precios de Orgo es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de ORGO basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Orgo en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de ORGO, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Orgo. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de ORGO. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de ORGO para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Orgo.

¿Por qué es importante la predicción del precio de ORGO?

Las predicciones del precio de ORGO son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en ORGO ahora? Según tus predicciones, ORGO alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de ORGO para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de Orgo (ORGO), el precio de ORGO alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 ORGO en 2026? El precio de 1 Orgo (ORGO) hoy es -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de ORGO se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de ORGO para 2027? Se prevé que Orgo (ORGO) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 ORGO para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de ORGO en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, Orgo (ORGO) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de ORGO para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, Orgo (ORGO) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 ORGO en 2030? El precio de 1 Orgo (ORGO) hoy es de -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de ORGO se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de ORGO para 2040? Se prevé que el precio de Orgo (ORGO) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 ORGO para 2040.