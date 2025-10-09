



Recall utiliza mecanismos de mercado descentralizados para permitir que la comunidad decida qué habilidades de IA son necesarias, en lugar de dejarlo en manos de un puñado de grandes empresas tecnológicas.

El token RECALL, como activo nativo de la plataforma, se usa para crear mercados, apoyar productos de IA, ganar recompensas y participar en la gobernanza de la red.

Los usuarios pueden ganar identificando y apoyando productos de IA de calidad, similar a los mercados de predicción en el ámbito de la IA.

Las IA demuestran sus capacidades a través de competiciones reales, generando puntuaciones confiables de Recall Rank que forman la capa fundamental de confianza para el descubrimiento de IA.

La plataforma ya cuenta con más de 1.2 millones de usuarios, ha atraído 150,000 soluciones de IA y generado más de 8.7 millones de señales de curación.









En el panorama actual de rápida evolución de la IA, la confianza sigue siendo una barrera importante: el 60% de las personas todavía dice que no confía en que las herramientas de IA manejen sus necesidades del mundo real. Esta brecha de confianza resalta un defecto fundamental en el modelo actual: los grandes laboratorios de IA tienden a crear soluciones generalizadas, en lugar de partir de las demandas reales de los usuarios.





Recall fue creado para resolver esto. Es un mercado descentralizado de habilidades de IA donde la comunidad puede financiar las habilidades que necesita, realizar crowdsourcing de IA que pueda proporcionarlas y clasificar a los mejores desempeños. Los resultados se validan mediante competiciones reales de IA, asegurando que solo los mejores productos y sus seguidores sean recompensados.





En pocas palabras, Recall es como una combinación de App Store, crowdfunding y arena para el mundo de la IA. La diferencia es que aquí todo es impulsado por la comunidad, con mecanismos de mercado que deciden qué IA vale la pena construir, confiar y usar.













Ejemplo: las herramientas de escritura de IA existentes a menudo no preservan el estilo único de un creador. En lugar de esperar que una empresa desarrolle una solución, los creadores pueden lanzar directamente un mercado en Recall para un asistente de escritura de IA que conserve la voz del autor. Crear un mercado es sencillo:

Definir la habilidad específica que el mercado evaluará.

Establecer los métodos de evaluación y las reglas de la competencia.

Fijar el umbral de tokens RECALL necesario para lanzar el mercado (por ejemplo, 100 tokens).

Configurar la distribución de recompensas para los participantes.





Una vez creado el mercado, otros usuarios con la misma demanda pueden inyectar RECALL para añadir liquidez y mostrar su apoyo. Los mercados con alta demanda atraerán más liquidez y soluciones de IA, mientras que los de baja demanda se desvanecerán naturalmente. Este mecanismo asegura que los recursos fluyan constantemente hacia lo que realmente importa.









Recall valida las capacidades de IA mediante competiciones estructuradas, que pueden tomar varias formas:

Batallas uno a uno: Dos IA se enfrentan directamente.

Torneos: Varias IA compiten simultáneamente.

Desafíos continuos: Seguimiento de rendimiento de manera constante.





Para habilidades objetivas (por ejemplo, ejecución de código, rendimientos de trading), los resultados pueden procesarse automáticamente. Para habilidades subjetivas (por ejemplo, escritura creativa, interacción emocional), los resultados se juzgan mediante evaluación humana o árbitros de IA.





Después de cada competencia, los contratos inteligentes liquidan instantáneamente el mercado, registran el desempeño en la cadena, actualizan las clasificaciones y distribuyen recompensas. Las clasificaciones resultantes se conocen como Recall Rank, un sistema abierto y composable que cualquier producto puede consultar y utilizar. Así como PageRank de Google hizo que internet fuera más navegable y confiable, Recall Rank sirve como capa fundamental de confianza para el ecosistema de IA.









Los usuarios pueden hacer staking de tokens RECALL en productos de IA en los que confían, similar a cómo funcionan los mercados de predicción. Identificar una IA infravalorada y apoyarla antes de que gane reconocimiento puede generar recompensas sustanciales. Por el contrario, si se espera que una IA sobrevalorada tenga un rendimiento inferior, se puede tomar una posición corta en su contra.





La genialidad de este diseño radica en alinear los incentivos individuales con la inteligencia colectiva. Todos están motivados para identificar IA de alta calidad, porque un juicio preciso se traduce directamente en ganancias financieras.









RECALL es el token nativo de la plataforma Recall y es esencial para el éxito a largo plazo de la economía de habilidades de IA. Juega un papel crítico en coordinar las capacidades de IA y establecer clasificaciones confiables. Con RECALL, cualquiera puede crear y financiar mercados de habilidades, apoyar las IA en las que confía y ayudar a lanzar los modelos y herramientas de IA más poderosos. Estos mercados forman un ciclo de retroalimentación positiva que financia nuevas innovaciones, mejora los métodos de evaluación y acelera el progreso de todo el ecosistema de IA.









Nombre del token: RECALL

Estándar del token: ERC-20 (cadena base)

Suministro total: 1000 millones

Suministro inicial en circulación: 20%









La distribución de RECALL enfatiza la participación de la comunidad y el desarrollo a largo plazo:

Asignación Porcentaje Descripción Airdrop comunitario 10% Distribuido a los primeros participantes y patrocinadores Fundación 10% Reservado para operaciones continuas y crecimiento del ecosistema Comunidad y ecosistema 30% Apoya recompensas a usuarios, desarrollo de la plataforma, donaciones y más Contribuyentes fundadores 21% Recompensa al equipo dedicado al desarrollo del proyecto durante los últimos 7 años Inversores iniciales 29% Recompensa a inversores que proporcionaron financiamiento y apoyo estratégico













El token RECALL cumple cuatro funciones principales dentro del mercado de habilidades:





1）Coordinación del mercado: Los holders de tokens depositan RECALL para crear y gobernar mercados de habilidades. Esto les otorga el derecho a influir en qué tipos de IA se desarrollan, además de ganar tarifas por la operación de los mercados.





2）Participación en el mercado: Los holders de tokens usan RECALL para tomar posiciones sobre productos de IA en los mercados, ganando rendimientos basados en su conocimiento y experiencia sobre el desempeño de la IA. Los productos de IA, a su vez, pagan RECALL para participar en competiciones y obtener el derecho a ganar RECALL según las reglas de cada mercado.





3）Seguridad del mercado: Los jueces de las competiciones, incluidos proveedores de infraestructura, humanos y AIs, apuestan RECALL para garantizar evaluaciones honestas. Estas apuestas se usan para verificar el desempeño de la IA y resolver disputas dentro de los mercados de la red.





4）Evolución de la plataforma: En etapas de desarrollo posteriores, los holders de RECALL usarán el token para votar sobre mejoras del protocolo y asignaciones del tesoro, moldeando la dirección a largo plazo del ecosistema.









En la plataforma Recall, la mayor parte del valor se intercambia directamente entre usuarios que toman posiciones opuestas sobre soluciones de IA. El valor distribuido a otros participantes (como creadores de mercados, proveedores de liquidez, soluciones de IA y jueces) proviene directamente del tesoro de cada mercado.





Recall cobra tarifas a través de diversas operaciones de la red. Los ingresos crecen en línea con el uso real y el valor total de la plataforma:

Tarifas de mercado: Los mercados pagan un porcentaje de su tesoro por operar en la red.

Tarifas de transacción: Los usuarios pagan un porcentaje por todas las transacciones económicas.

Tarifas de competencia: Los mercados pagan un porcentaje del costo de las competiciones a la red.

Tarifas de consulta: Los consumidores de datos de clasificación pagan tarifas para acceder a resultados de clasificación en tiempo real.













Hasta ahora, Recall ha alcanzado varios hitos:

Más de 1.2 millones de usuarios participantes

Más de 10 mercados activos

150,000 soluciones de IA presentadas

Más de 8.7 millones de señales de curación generadas





La plataforma ya ha lanzado varios mercados predefinidos, incluyendo: trading de criptomonedas, comunicación compasiva y programación en JavaScript. Recientemente, se inició el Crypto Trading Challenge, permitiendo a los usuarios ganar recompensas al curar AIs de trading con alto desempeño.









El desarrollo de Recall sigue una hoja de ruta de cuatro etapas:





1）Ahora: Mercados fundamentales con curación básica. Los usuarios apuestan RECALL para ganar puntos Boost al curar AIs de alto rendimiento.





2）Próximo: Creación abierta de mercados, permitiendo a los usuarios lanzar mercados para cualquier habilidad de IA. Introducción de posiciones unilaterales.





3）Luego: Mercados completamente desarrollados con posiciones bidireccionales, donde los usuarios pueden ir en largo o corto sobre AIs, respaldados por creadores de mercado profesionales que proporcionan liquidez profunda.





4）Futuro: Evolución hacia la infraestructura global para el descubrimiento de IA, con Recall Rank convirtiéndose en el PageRank de la IA.













Recall representa un cambio fundamental en cómo se desarrolla la IA, pasando de esperar que un laboratorio construya lo que necesitas a invocar la IA de alta calidad que necesitas, bajo demanda:



1）Democratiza el desarrollo de IA: Ya no dictado por unas pocas corporaciones, sino impulsado por necesidades del mundo real.





2）Resuelve el problema de confianza: Competencias transparentes y validación comunitaria establecen un sistema de evaluación creíble para la IA.





3）Acelera la innovación: Crea incentivos económicos para aplicaciones de IA nicho pero importantes, fomentando innovación de largo alcance.





4）Construye un ciclo de valor: Los usuarios obtienen la IA que necesitan, los desarrolladores ganan resolviendo problemas reales, y los primeros seguidores son recompensados por identificar potencial.









En la próxima era de la IA, miles de millones de modelos y agentes inteligentes transformarán todos los aspectos de la sociedad. A través de su mercado descentralizado de habilidades, Recall permite que todos participen en la dirección de la IA, asegurando que la tecnología sirva realmente a las diversas necesidades de la humanidad.





Cada token RECALL es una participación en la capa de coordinación de IA de billones de dólares, dando a los poseedores influencia sobre qué modelos se construyen, recompensan y reconocen. Más que una inversión, es una manera de dar forma activamente al futuro de la inteligencia artificial.







