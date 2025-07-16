¿Qué es el Staking Líquido?









En los modelos tradicionales de staking, cuando los holders ponen sus criptomonedas en staking, sus activos se bloquean en la red para respaldar su seguridad y operación. Esto significa que los holders no pueden acceder ni utilizar estos activos de inmediato hasta que se deshagan del staking.





El staking líquido es un proceso de tokenización de los activos en staking. Al introducir nuevos protocolos, el staking líquido permite a los holders de activos en staking participar simultáneamente en los mercados de staking y liquidez. Esta liquidez puede ayudar a los participantes a obtener rendimientos adicionales mientras mantienen su participación en la red original.









Los Derivados de Staking Líquido (LSD) se refieren a los tokens de equidad equivalentes que reciben los usuarios que participan en el staking líquido. Estos tokens representan los activos en staking de los participantes y pueden ser utilizados para operar, transferir y realizar otras operaciones. Los LSD ayudan a los participantes a obtener rendimientos adicionales mientras disfrutan de las recompensas del staking.





Al igual que otros tokens ERC20, los LSD son tokens fungibles y comercializables. Típicamente, los derivados de liquid staking también se conocen como Tokens de Staking Líquido (LST), y ambos términos representan el mismo concepto.









Los protocolos de staking líquido, liderados por proyectos como Lido, han crecido rápidamente, con la participación de mercado de Lido superando el 75% en su punto máximo, lo que plantea riesgos potenciales de centralización. Para garantizar la descentralización y la seguridad de las redes blockchain, han surgido dos soluciones principales, una de las cuales es el re-staking.





El re-staking se refiere a la práctica de volver a poner en staking los activos después del staking inicial. Esta práctica proporciona a los stakers una forma adicional de obtener recompensas mientras se mejora la seguridad y estabilidad de la red. Para abordar los problemas de liquidez en el re-staking, se han introducido los Tokens de Re-staking Líquido (LRT). Si deseas obtener más información sobre el re-staking, puedes leer " ¿Qué es el Re-staking Líquido? " para profundizar más en el tema.









4.1 Elección de un Activo y una Plataforma: Los participantes seleccionan la plataforma y los activos que desean utilizar para realizar staking líquido.





4.2 Provisión de Liquidez: Los participantes colocan sus activos en el correspondiente pool de liquidez, generalmente requiriendo depósitos emparejados para formar un par de trading.





4.3 Ganancia de Recompensas: Los participantes ganan recompensas por el staking, que típicamente provienen de las tarifas de transacción, recompensas de minería u otros incentivos diseñados por el protocolo. Las recompensas se distribuyen según la liquidez proporcionada y la duración del staking.





4.4 Gestión de Riesgos: Los participantes deben gestionar los riesgos del mercado asociados a sus activos en staking, como fluctuaciones de precios y posibles riesgos de contratos inteligentes.





4.5 Retiro de Staking: Los participantes pueden optar por retirar sus activos líquidos cuando lo necesiten.













Liquidez mejorada: El staking líquido proporciona una liquidez más flexible y eficiente, permitiendo a los participantes usar los LSD (Derivados de Staking Líquido) para inversiones en diversos protocolos DeFi, mejorando así la utilización del capital.





Ingreso diversificado: Los usuarios pueden redeplegar los LSD en protocolos DeFi para generar ingresos adicionales más allá de las recompensas del staking, diversificando y maximizando sus ganancias personales.





Flexibilidad: El staking líquido generalmente ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a los stakers retirar activos o ajustar sus estrategias de staking según sea necesario para adaptarse a los cambios del mercado y a los requisitos personales.









Umbral más alto: El staking líquido requiere que los participantes tengan un cierto nivel de experiencia y habilidades operativas, lo cual puede ser una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.





Riesgo de contrato: Los contratos inteligentes pueden tener vulnerabilidades o estar sujetos a ataques, lo que podría poner en riesgo los activos de los stakers.





Desacoplamiento de precios: El precio de los LST (Tokens de Staking Líquido) puede no estar directamente vinculado al activo subyacente, y las fluctuaciones inesperadas del mercado podrían hacer que su valor caiga por debajo del valor del activo.









Actualmente, la cuota de mercado del staking líquido está principalmente concentrada en las redes Ethereum y Solana. Según los últimos datos de DeFiLlama, los diez principales por TVL (Valor Total Bloqueado) son Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance y StakeStone.

















Lido es un protocolo de staking líquido que admite múltiples redes PoS. Permite a los usuarios realizar staking de sus tokens sin bloquear sus activos ni mantener infraestructura de hardware o software, mientras siguen participando en actividades en la cadena (como préstamos, yield farming, etc.). Lido permite a los usuarios hacer staking de cualquier cantidad de tokens y recibir recompensas diarias por el staking.





Hasta la fecha, Lido sigue siendo el protocolo DeFi con el TVL más alto.













Jito es un protocolo de staking líquido lanzado por Jito Lab en la red Solana, siendo actualmente el protocolo DeFi con el TVL más alto en Solana. A diferencia de otros protocolos de staking líquido existentes, Jito ofrece a los stakers no solo recompensas por el staking, sino también recompensas adicionales por MEV (Valor Máximo Extraíble).













El protocolo Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin que permite a los usuarios bloquear BTC en la red Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas PoS, mientras ganan recompensas por el staking. Babylon aprovecha las características únicas de seguridad y descentralización de Bitcoin para ofrecer seguridad económica a otras cadenas PoS, facilitando el lanzamiento rápido de otros proyectos.





El proyecto Babylon se encuentra actualmente en fase de pruebas, y la red principal (mainnet) aún no ha sido lanzada ni se han emitido tokens.









El staking líquido atrae a los usuarios al permitirles cancelar el staking en cualquier momento y obtener múltiples recompensas. Al participar en el staking líquido en el sitio web de un proyecto, los usuarios deben tener cuidado con los sitios de phishing para evitar el robo de activos y otros problemas. A medida que aumenta el número de participantes en el staking líquido, las recompensas tienden a disminuir, lo cual puede ser desfavorable para los participantes posteriores.





Para la mayoría de los usuarios, poseer los tokens de un proyecto y beneficiarse de las fluctuaciones en el precio de los tokens también es una buena opción. MEXC ofrece una amplia gama de tokens en spot y futuros con más de 2,500 pares de trading para diferentes escenarios. Además, MEXC actualmente proporciona trading de spot sin tarifas, lo que te permite comprar tokens de staking líquido a un costo más bajo.





Aquí te explicamos cómo comprar tokens LDO como ejemplo. Abre e ingresa a la app de MEXC, busca [LDO] en la barra de búsqueda de la página principal, selecciona [Spot] para ingresar a la página del gráfico de velas (K-line), luego haz clic en [Comprar] para acceder a la página de trading. Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y haz clic en [Comprar LDO] para completar la compra.







