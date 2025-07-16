1. ¿Qué es el Staking Líquido? En los modelos tradicionales de staking, cuando los holders ponen sus criptomonedas en staking, sus activos se bloquean en la red para respaldar su seguridad y operación1. ¿Qué es el Staking Líquido? En los modelos tradicionales de staking, cuando los holders ponen sus criptomonedas en staking, sus activos se bloquean en la red para respaldar su seguridad y operación
Academia/Enciclopedia de Blockchain/DeFi/¿Qué es el ...ng Líquido?

¿Qué es el Staking Líquido?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Spot#DeFi#Conceptos básicos
Eclipse
ES$0.0992+15.61%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Lagrange
LA$0.30177+2.85%
RedStone
RED$0.3958+8.82%
ArchLoot
AL$0.0447+1.82%

1. ¿Qué es el Staking Líquido?


En los modelos tradicionales de staking, cuando los holders ponen sus criptomonedas en staking, sus activos se bloquean en la red para respaldar su seguridad y operación. Esto significa que los holders no pueden acceder ni utilizar estos activos de inmediato hasta que se deshagan del staking.

El staking líquido es un proceso de tokenización de los activos en staking. Al introducir nuevos protocolos, el staking líquido permite a los holders de activos en staking participar simultáneamente en los mercados de staking y liquidez. Esta liquidez puede ayudar a los participantes a obtener rendimientos adicionales mientras mantienen su participación en la red original.

2. ¿Qué son los Derivados de Staking Líquido (LSD)?


Los Derivados de Staking Líquido (LSD) se refieren a los tokens de equidad equivalentes que reciben los usuarios que participan en el staking líquido. Estos tokens representan los activos en staking de los participantes y pueden ser utilizados para operar, transferir y realizar otras operaciones. Los LSD ayudan a los participantes a obtener rendimientos adicionales mientras disfrutan de las recompensas del staking.

Al igual que otros tokens ERC20, los LSD son tokens fungibles y comercializables. Típicamente, los derivados de liquid staking también se conocen como Tokens de Staking Líquido (LST), y ambos términos representan el mismo concepto.

3. Diferencias entre Staking Líquido y Re-staking


Los protocolos de staking líquido, liderados por proyectos como Lido, han crecido rápidamente, con la participación de mercado de Lido superando el 75% en su punto máximo, lo que plantea riesgos potenciales de centralización. Para garantizar la descentralización y la seguridad de las redes blockchain, han surgido dos soluciones principales, una de las cuales es el re-staking.

El re-staking se refiere a la práctica de volver a poner en staking los activos después del staking inicial. Esta práctica proporciona a los stakers una forma adicional de obtener recompensas mientras se mejora la seguridad y estabilidad de la red. Para abordar los problemas de liquidez en el re-staking, se han introducido los Tokens de Re-staking Líquido (LRT). Si deseas obtener más información sobre el re-staking, puedes leer "¿Qué es el Re-staking Líquido?" para profundizar más en el tema.

4. Cómo funciona el Staking Líquido


4.1 Elección de un Activo y una Plataforma: Los participantes seleccionan la plataforma y los activos que desean utilizar para realizar staking líquido.

4.2 Provisión de Liquidez: Los participantes colocan sus activos en el correspondiente pool de liquidez, generalmente requiriendo depósitos emparejados para formar un par de trading.

4.3 Ganancia de Recompensas: Los participantes ganan recompensas por el staking, que típicamente provienen de las tarifas de transacción, recompensas de minería u otros incentivos diseñados por el protocolo. Las recompensas se distribuyen según la liquidez proporcionada y la duración del staking.

4.4 Gestión de Riesgos: Los participantes deben gestionar los riesgos del mercado asociados a sus activos en staking, como fluctuaciones de precios y posibles riesgos de contratos inteligentes.

4.5 Retiro de Staking: Los participantes pueden optar por retirar sus activos líquidos cuando lo necesiten.

5. Ventajas y desventajas del Staking Líquido


5.1 Ventajas


Liquidez mejorada: El staking líquido proporciona una liquidez más flexible y eficiente, permitiendo a los participantes usar los LSD (Derivados de Staking Líquido) para inversiones en diversos protocolos DeFi, mejorando así la utilización del capital.

Ingreso diversificado: Los usuarios pueden redeplegar los LSD en protocolos DeFi para generar ingresos adicionales más allá de las recompensas del staking, diversificando y maximizando sus ganancias personales.

Flexibilidad: El staking líquido generalmente ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a los stakers retirar activos o ajustar sus estrategias de staking según sea necesario para adaptarse a los cambios del mercado y a los requisitos personales.

5.2 Desventajas


Umbral más alto: El staking líquido requiere que los participantes tengan un cierto nivel de experiencia y habilidades operativas, lo cual puede ser una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Riesgo de contrato: Los contratos inteligentes pueden tener vulnerabilidades o estar sujetos a ataques, lo que podría poner en riesgo los activos de los stakers.

Desacoplamiento de precios: El precio de los LST (Tokens de Staking Líquido) puede no estar directamente vinculado al activo subyacente, y las fluctuaciones inesperadas del mercado podrían hacer que su valor caiga por debajo del valor del activo.

6. Proyectos representativos


Actualmente, la cuota de mercado del staking líquido está principalmente concentrada en las redes Ethereum y Solana. Según los últimos datos de DeFiLlama, los diez principales por TVL (Valor Total Bloqueado) son Lido, Rocket Pool, Binance, Jito, Mantle, Marinade, Coinbase, Sanctum, Frax Finance y StakeStone.


6.1 Lido（LDO）



Lido es un protocolo de staking líquido que admite múltiples redes PoS. Permite a los usuarios realizar staking de sus tokens sin bloquear sus activos ni mantener infraestructura de hardware o software, mientras siguen participando en actividades en la cadena (como préstamos, yield farming, etc.). Lido permite a los usuarios hacer staking de cualquier cantidad de tokens y recibir recompensas diarias por el staking.

Hasta la fecha, Lido sigue siendo el protocolo DeFi con el TVL más alto.

6.2 Jito（JTO）



Jito es un protocolo de staking líquido lanzado por Jito Lab en la red Solana, siendo actualmente el protocolo DeFi con el TVL más alto en Solana. A diferencia de otros protocolos de staking líquido existentes, Jito ofrece a los stakers no solo recompensas por el staking, sino también recompensas adicionales por MEV (Valor Máximo Extraíble).

6.3 Babylon



El protocolo Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin que permite a los usuarios bloquear BTC en la red Bitcoin para proporcionar seguridad a otras cadenas PoS, mientras ganan recompensas por el staking. Babylon aprovecha las características únicas de seguridad y descentralización de Bitcoin para ofrecer seguridad económica a otras cadenas PoS, facilitando el lanzamiento rápido de otros proyectos.

El proyecto Babylon se encuentra actualmente en fase de pruebas, y la red principal (mainnet) aún no ha sido lanzada ni se han emitido tokens.

7. Cómo participar en el Staking Líquido


El staking líquido atrae a los usuarios al permitirles cancelar el staking en cualquier momento y obtener múltiples recompensas. Al participar en el staking líquido en el sitio web de un proyecto, los usuarios deben tener cuidado con los sitios de phishing para evitar el robo de activos y otros problemas. A medida que aumenta el número de participantes en el staking líquido, las recompensas tienden a disminuir, lo cual puede ser desfavorable para los participantes posteriores.

Para la mayoría de los usuarios, poseer los tokens de un proyecto y beneficiarse de las fluctuaciones en el precio de los tokens también es una buena opción. MEXC ofrece una amplia gama de tokens en spot y futuros con más de 2,500 pares de trading para diferentes escenarios. Además, MEXC actualmente proporciona trading de spot sin tarifas, lo que te permite comprar tokens de staking líquido a un costo más bajo.

Aquí te explicamos cómo comprar tokens LDO como ejemplo. Abre e ingresa a la app de MEXC, busca [LDO] en la barra de búsqueda de la página principal, selecciona [Spot] para ingresar a la página del gráfico de velas (K-line), luego haz clic en [Comprar] para acceder a la página de trading. Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y haz clic en [Comprar LDO] para completar la compra.


Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, tributación, legal, financiero, contable, consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información con fines de referencia únicamente y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Conoce el trading spot

Conoce el trading spot

El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el

Trading premercado: Riesgos, oportunidades y el Triángulo de Seguridad de MEXC

Trading premercado: Riesgos, oportunidades y el Triángulo de Seguridad de MEXC

Los airdrops y los sistemas de recompensas basados en puntos se han convertido en herramientas clave para que los equipos de proyecto atraigan usuarios y distribuyan tokens ante el rápido crecimiento

¿Qué es Conversión MEXC?

¿Qué es Conversión MEXC?

Conversión MEXC es una herramienta exclusiva que permite a los usuarios convertir activos entre diferentes criptomonedas de forma rápida, sin necesidad de libros de órdenes tradicionales, colocación d

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos