







1) Kite AI es una blockchain de capa 1 compatible con EVM, creada específicamente para proporcionar infraestructura a los agentes de IA y al internet agéntico.

2) Kite AI recaudó 18 millones de dólares en una ronda serie A liderada por PayPal Ventures y General Catalyst, con la que alcanzó una financiación total de 33 millones de dólares.

3) Kite AI ofrece tres capacidades principales: verificación de identidad nativa para agentes, gobernanza programable y pagos instantáneos.

4) La plataforma Kite AIR permite a los usuarios descubrir, crear e intercambiar diversos agentes de IA.

5) Kite AI utiliza un mecanismo de consenso de prueba de IA (PoAI), con tarifas de gas inferiores a 0.000001 USD.









Kite AI está construyendo la capa fundamental para el internet agéntico: una red abierta y descentralizada donde los agentes de inteligencia artificial (IA) autónomos pueden operar en un entorno interoperable y verificable. Al incentivar tanto la oferta como el uso de servicios de agentes, Kite proporciona infraestructuras unificadas de identidad, pagos y gobernanza, lo que permite a los agentes verificar identidades, transaccionar y colaborar de forma segura sin intermediarios. Mediante un modelo de token protocolo-a-protocolo, Kite AI busca crear un ecosistema de IA verticalmente integrado que genere un valor comercial real y garantice la sostenibilidad a largo plazo de la red.









Kite AI aborda tres desafíos principales:









En el internet tradicional, cada aplicación tiene su propio sistema de cuentas, lo que obliga a los usuarios a registrarse repetidamente en distintas plataformas. Para los agentes de IA , esto es aún más complejo e ineficiente. Kite proporciona un sistema de identidad basado en criptografía que otorga a cada modelo de IA, agente, conjunto de datos y servicio digital una identidad única y verificable.





Características clave:

Portabilidad: Los agentes pueden usar la misma identidad en múltiples aplicaciones, como iniciar sesión en sitios web con una cuenta de Gmail.

Interoperabilidad: Los agentes pueden interactuar con cualquier servicio sin necesidad de volver a registrarse.

Basado en reputación: Los agentes tienen sus propios ID y registros de reputación, los cuales también pueden compartir la reputación verificada del propietario.









El sistema de gobernanza programable de Kite permite a los desarrolladores establecer permisos para los agentes, como límites de uso y de gasto. Por ejemplo, un agente podría estar autorizado a gastar hasta 500 USD al mes, únicamente en plataformas específicas de comercio electrónico, con transacciones individuales limitadas a 100 USD. Esto garantiza que los agentes operen de manera autónoma dentro de límites seguros.









Los sistemas de pago tradicionales son demasiado complejos y costosos para los micropagos entre máquinas. Kite ofrece un sistema de liquidación instantáneo basado en stablecoins, optimizado para microtransacciones máquina-a-máquina. Las tarifas de gas son inferiores a 0.000001 USD, y el tiempo promedio de bloque es de solo 1 segundo, lo que permite soportar transacciones de agentes a gran escala.









Kite cuenta con una arquitectura modular, lo que permite a los desarrolladores combinar y ajustar componentes. Desde la capa base hasta la capa de aplicación:





Capa base: Infraestructura compatible con EVM con extensiones KiteVM y el mecanismo de consenso PoAI (prueba de IA), optimizada para cálculos de IA descentralizados.





Capa de plataforma: SDK, API y herramientas de escalabilidad para desplegar aplicaciones de agentes, además del Model Context Protocol (MCP) para que los modelos de IA procesen contexto.





Capa de ecosistema: Mercado de agentes, librería de módulos y conectores. Actualmente, Kite cuenta con más de 100 módulos, 17.8 millones de pasaportes de agentes, un pico diario de 1.01 millones de interacciones y un acumulado que supera los 1,700 millones de interacciones.









Kite AIR es la aplicación central de todo el ecosistema y puede entenderse como la App Store del mundo de los agentes. Los usuarios pueden descubrir agentes con una gran variedad de funciones en la plataforma, que van desde compras diarias, entrega de comida y transporte bajo demanda hasta casos más complejos como trading financiero y análisis de datos.





Para los desarrolladores, Kite AIR proporciona una cadena de herramientas de desarrollo completa. Desde el desarrollo de contratos inteligentes hasta la construcción de dApps, desde aplicaciones sencillas como contadores hasta sistemas complejos de votación y generadores de tokens, la plataforma ofrece tutoriales detallados y ejemplos de código. Los desarrolladores pueden desplegar contratos inteligentes usando herramientas conocidas como Remix o Hardhat.









El desarrollo de Kite ha recibido un amplio reconocimiento dentro de la industria. En septiembre de 2024, la compañía completó una ronda de financiación serie A de 18 millones de dólares estadounidenses, liderada conjuntamente por PayPal Ventures y General Catalyst, lo que elevó su financiación total a 33 millones de dólares. El equipo incluye miembros de universidades de primer nivel como UC Berkeley, MIT y Harvard, así como profesionales con experiencia en reconocidas empresas tecnológicas como Uber , Databricks y Salesforce.





En cuanto a colaboración técnica, Kite ha establecido alianzas estratégicas con múltiples proyectos. Pi Squared proporciona la infraestructura de liquidación de alto rendimiento para Kite; Vishwa despliega estrategias de liquidez de agentes en Kite; Irys ofrece soporte en la capa de datos; y Masa brinda servicios de datos en tiempo real para agentes sociales.









Las aplicaciones de Kite son amplias. En el sector del comercion electrónico, los agentes pueden comparar precios de forma autónoma, realizar pedidos y efectuar pagos. En el ámbito de DeFi , los agentes pueden ejecutar estrategias de trading automatizadas. En el sector de IoT, los dispositivos pueden intercambiar valor directamente entre sí. En la creación de contenido, el contenido generado por IA puede recibir protección de derechos de autor y distribución de ingresos de manera directa.





A medida que la tecnología de IA evoluciona rápidamente, los agentes desempeñarán un papel cada vez más importante en la economía del futuro. Kite no está construyendo solo una plataforma blockchain, sino la infraestructura fundamental para la economía de agentes. Al abordar los tres desafíos centrales de identidad, gobernanza y pagos, Kite crea un entorno confiable en el que los agentes de IA pueden operar de forma autónoma y colaborar entre sí.





La era del internet agéntico se está acercando, y Kite está sentando la infraestructura más crítica para esta nueva etapa. Desde costos de transacción casi nulos hasta mecanismos de gobernanza programables, desde verificación criptográfica de identidad hasta pagos nativos en stablecoins, Kite está convirtiendo en realidad la visión futurista de la economía de agentes.



