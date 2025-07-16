1. ¿Qué es una etiqueta "ST"? Para garantizar el desarrollo saludable y maduro de la industria de blockchains y criptomonedas, y al mismo tiempo proteger los intereses de los usuarios, la plataforma M1. ¿Qué es una etiqueta "ST"? Para garantizar el desarrollo saludable y maduro de la industria de blockchains y criptomonedas, y al mismo tiempo proteger los intereses de los usuarios, la plataforma M
¿Qué es la etiqueta "ST"?

16 de julio de 2025MEXC
0m
1. ¿Qué es una etiqueta "ST"?


Para garantizar el desarrollo saludable y maduro de la industria de blockchains y criptomonedas, y al mismo tiempo proteger los intereses de los usuarios, la plataforma MEXC ha establecido las "Reglas ST". Para los tokens de proyectos que activan estas reglas, MEXC tomará medidas como añadir una etiqueta de advertencia ST, suspender el trading o deslistar los tokens.

2. ¿Cómo gestiona la plataforma los tokens etiquetados con ST?


Cuando un token de proyecto recibe la etiqueta ST, debe someterse a una evaluación exhaustiva por parte de MEXC. El proceso general es el siguiente:

2.1 El proyecto con etiqueta "ST" aprueba la evaluación


Si el proyecto cumple con al menos cuatro criterios de evaluación y el precio actual del token está cerca de su precio inicial de listado, el proyecto entrará en un periodo de observación de tres días calendario. Después de este periodo, si el resultado de la evaluación indica que el proyecto opera de manera adecuada, se eliminará la etiqueta ST.

2.2 El proyecto con etiqueta "ST" no aprueba la evaluación


Si el proyecto no cumple con al menos cuatro criterios de evaluación, el equipo del proyecto debe realizar las correcciones necesarias dentro de un periodo de tiempo razonable determinado por MEXC.

Si durante el periodo de corrección el proyecto logra cumplir con al menos cuatro criterios de evaluación, entrará en el periodo de observación. Posteriormente, si el proyecto cumple con los estándares y opera de manera adecuada, se eliminará la etiqueta ST.

Si el proyecto no logra cumplir con al menos cuatro criterios de evaluación durante el periodo de corrección, los pares de trading relacionados serán suspendidos y los tokens serán eliminados de la lista.

Para obtener información detallada sobre los criterios de evaluación, puedes consultar la página Reglas de advertencia ST.

3. ¿Cómo deben gestionar los usuarios los tokens etiquetados con ST?


Cuando el token de un proyecto recibe la etiqueta ST, indica que el token podría ser deslistado y no será posible depositarlo.

Si el proyecto no aprueba la evaluación de MEXC y se elimina de la lista, MEXC dejará de admitir servicios de depósito y trading para el token relacionado, pero permitirá a los usuarios retirar sus tokens dentro de un plazo de 30 días. Se recomienda retirar los tokens a una billetera personal o a otro exchange de manera oportuna para evitar pérdidas de activos.

Si los usuarios continúan depositando tokens en la plataforma MEXC después de que los tokens hayan sido eliminados, la plataforma devolverá los activos depositados a la dirección de origen en la blockchain, lo que generará tarifas de transacción en la cadena. Si esta dirección no es tu billetera personal, deberás ponerte en contacto con la plataforma original para recibir asistencia con el depósito.

4. ¿Dónde se muestra la etiqueta "ST" en la plataforma?


Si el token de un proyecto recibe la etiqueta ST, podrás verla en la página de trading spot y en la página de depósitos/retiros de la plataforma MEXC.

Ejemplo en el sitio web (en la aplicación la etiqueta se muestra de forma similar):

En la página de trading spot, aparecerá un recordatorio emergente para los tokens etiquetados con ST. Además, la etiqueta ST se mostrará en el extremo derecho del nombre del token del proyecto, como se muestra a continuación.


En la página de depósitos, al seleccionar el token, los proyectos con la etiqueta "ST" tendrán la etiqueta junto a su nombre, como se muestra en la imagen a continuación.



De manera similar, en la página de retiros, al seleccionar una criptomoneda, los tokens de proyectos etiquetados con "ST" también mostrarán la etiqueta, como se muestra en la siguiente imagen.


5. ¿Cómo verificar qué activos están etiquetados con "ST"?


Puedes revisar regularmente la sección "Deslistado de criptos" en el centro de "Anuncios" de MEXC. MEXC publica anuncios relevantes cada mes, donde se enumeran los nombres de los proyectos marcados con la etiqueta "ST". Mantente informado y asegúrate de recibir esta información de manera oportuna.


Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, legalidad, finanzas, contabilidad, consultoría u otros servicios relacionados, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


