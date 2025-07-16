Al utilizar una billetera o un exchange, cuando los usuarios inician depósitos y retiros, es crucial ingresar la dirección correcta. Sin embargo, para ciertos activos digitales, además de la direcciónAl utilizar una billetera o un exchange, cuando los usuarios inician depósitos y retiros, es crucial ingresar la dirección correcta. Sin embargo, para ciertos activos digitales, además de la dirección
Academia/Enciclopedia de Blockchain/Conceptos básicos/¿Qué son los Memos/Tags?

¿Qué son los Memos/Tags?

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Conceptos básicos
ArchLoot
AL$0.0445+1.59%
DEAPcoin
DEP$0.0014004+1.89%
Eclipse
ES$0.0996+16.08%
Lagrange
LA$0.30161+2.54%
SinVerse
SIN$0.001126+5.62%


Al utilizar una billetera o un exchange, cuando los usuarios inician depósitos y retiros, es crucial ingresar la dirección correcta. Sin embargo, para ciertos activos digitales, además de la dirección, los usuarios también deben incluir un Memo. El Memo es un identificador único, numérico o alfanumérico, que asegura la singularidad de la dirección de depósito. A veces, se le denomina etiqueta, tag, mensaje o ID de pago. Este se empareja con la dirección de depósito, y cualquier discrepancia puede resultar en transacciones fallidas y posibles pérdidas de activos. Por lo tanto, es esencial proporcionar con diligencia la información correcta del Memo.


¿Por qué incluir un Memo?


Es necesario incluir un Memo porque, para ciertos tokens como XRP, la plataforma utiliza la misma dirección para todos los usuarios. Para diferenciar los activos depositados por cada usuario en esta dirección, la plataforma genera un Memo único para cada uno, facilitando una gestión eficaz. Además, ciertos proyectos pueden requerir la inclusión de un Memo al realizar operaciones de transferencia.

Criptomonedas con Memos en MEXC


Las siguientes son criptomonedas comunes que requieren Memos y están listadas en MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, y muchas otras.

Aspectos importantes al agregar un Memo


① El Memo corresponde uno a uno con las direcciones de depósito y retiro, asegurando la unicidad de estas direcciones. Si lo llenas incorrectamente o lo omites, puede resultar en la pérdida de activos.

② Al seleccionar la red de depósito, asegúrate de que la red de retiro en otras plataformas de trading o billeteras sea consistente con la red de depósito en MEXC. De lo contrario, podrías perder tus activos.

③ Algunas criptomonedas o redes pueden no requerir un Memo. Ajusta tus acciones al realizar depósitos o retiros según las condiciones específicas. Si no se necesita un Memo para retiros, selecciona "Sin Memo". Si se necesita un Memo, asegúrate de llenar tanto la dirección como el Memo. De lo contrario, podrías perder tus activos.

Cómo llenar correctamente el Memo: Depósitos


Tomemos como ejemplo con un depósito de XRP:

4.1 En el sitio web:


Entra en la página de depósitos, selecciona la cripto [XRP], y aparecerá el recordatorio emergente "Aviso de Depósito Ripple (XRP)". Marca la casilla junto a "Soy consciente de los riesgos mencionados" y haz clic en [Confirmar].


Selecciona [XRP] como la red y haz clic en [Mostrar Dirección y Memo] en la sección "Dirección de Depósito".


Después de generar la dirección, copia la dirección de depósito y el Memo/Tag en la plataforma de retiro correspondiente.


4.2 En la App:


En la página de "Carteras" de la app, pulsa [Depositar] y escribe "XRP" en la barra de búsqueda para encontrar el token XRP que deseas depositar.

En la ventana emergente del aviso de depósito, pulsa [Soy consciente de los riesgos mencionados]. Luego, pulsa [Mostrar Dirección y Memo] y se generará una dirección.

Copia la dirección de depósito y el Memo/Tag en la plataforma de retiro correspondiente, verifica que la red sea consistente y confirma si estás depositando en una cuenta spot o una cuenta de futuros. Completa el depósito de activos XRP.


Cómo rellenar correctamente el Memo: Retiros


Tomemos como ejemplo con un retiro de XRP:

5.1 En el sitio web:


Entra en la página de retiros, selecciona [Dirección] en "Retirar a," llena los campos "Dirección" - "Red" - "[Memo/Tag] Identificador" - "Monto," y haz clic en [Enviar].
(Si tu dirección de XRP no requiere un Memo, puedes marcar la casilla "Sin [Memo/Tag] Identificador" y proceder con el retiro).



5.2 En la App:


En la página de "Carteras" de la app, pulsa [Retirar], escribe "XRP" en la barra de búsqueda para encontrar el token XRP que deseas retirar y selecciona [Retiro en Cadena] como el método de retiro.
En la página de retiros, ingresa la dirección de retiro, selecciona XRP como la red de retiro, introduce el identificador Memo/Tag y el monto de retiro. Tras confirmar que la información es correcta, pulsa [Confirmar]. (Si tu dirección de XRP no requiere un Memo, puedes marcar la casilla "Sin [Memo/Tag] Identificador" y proceder con el retiro).


La información anterior cubre los conceptos básicos de los Memos y su importancia. Es crucial llenarlos correctamente. Si no completaste o ingresaste un Memo/Tag incorrectamente, puedes consultar el artículo "Solicitar recuperación de depósitos por Memo/Tag no llenado o incorrecto" para obtener instrucciones de recuperación. Si retiraste a la dirección equivocada o llenaste incorrectamente el Memo, encontrarás soluciones en el artículo "¿Qué hacer si retiro a la dirección equivocada o ingreso un Memo incorrecto?"

Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversión, tributación, asuntos legales, financieros, contables, consultas, u otros servicios relacionados, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Guía sobre las órdenes de límite: Cómo operar con más efectividad

Guía sobre las órdenes de límite: Cómo operar con más efectividad

En el mercado de criptomonedas, las órdenes de límite son un mecanismo de trading crítico que permite a los inversores tener control preciso sobre el precio de ejecución de sus operaciones.1. ¿Qué es

¿Qué es el Copy Trading?

¿Qué es el Copy Trading?

Copy Trading es una estrategia de inversión en el trading de criptomonedas que permite a los inversionistas replicar automáticamente las acciones de trading de otros traders experimentados. Es una est

Conoce el trading spot

Conoce el trading spot

El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos