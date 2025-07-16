¿Qué son los Memos/Tags?









Al utilizar una billetera o un exchange, cuando los usuarios inician depósitos y retiros, es crucial ingresar la dirección correcta. Sin embargo, para ciertos activos digitales, además de la dirección, los usuarios también deben incluir un Memo. El Memo es un identificador único, numérico o alfanumérico, que asegura la singularidad de la dirección de depósito. A veces, se le denomina etiqueta, tag, mensaje o ID de pago. Este se empareja con la dirección de depósito, y cualquier discrepancia puede resultar en transacciones fallidas y posibles pérdidas de activos. Por lo tanto, es esencial proporcionar con diligencia la información correcta del Memo.









Es necesario incluir un Memo porque, para ciertos tokens como XRP, la plataforma utiliza la misma dirección para todos los usuarios. Para diferenciar los activos depositados por cada usuario en esta dirección, la plataforma genera un Memo único para cada uno, facilitando una gestión eficaz. Además, ciertos proyectos pueden requerir la inclusión de un Memo al realizar operaciones de transferencia.









Las siguientes son criptomonedas comunes que requieren Memos y están listadas en MEXC: XRP, XLM, ATOM, CRO, HBAR, EOS, BTS, y muchas otras.









① El Memo corresponde uno a uno con las direcciones de depósito y retiro, asegurando la unicidad de estas direcciones. Si lo llenas incorrectamente o lo omites, puede resultar en la pérdida de activos.





② Al seleccionar la red de depósito, asegúrate de que la red de retiro en otras plataformas de trading o billeteras sea consistente con la red de depósito en MEXC. De lo contrario, podrías perder tus activos.





③ Algunas criptomonedas o redes pueden no requerir un Memo. Ajusta tus acciones al realizar depósitos o retiros según las condiciones específicas. Si no se necesita un Memo para retiros, selecciona "Sin Memo". Si se necesita un Memo, asegúrate de llenar tanto la dirección como el Memo. De lo contrario, podrías perder tus activos.









Tomemos como ejemplo con un depósito de XRP:









Entra en la página de depósitos, selecciona la cripto [XRP], y aparecerá el recordatorio emergente "Aviso de Depósito Ripple (XRP)". Marca la casilla junto a "Soy consciente de los riesgos mencionados" y haz clic en [Confirmar].









Selecciona [XRP] como la red y haz clic en [Mostrar Dirección y Memo] en la sección "Dirección de Depósito".









Después de generar la dirección, copia la dirección de depósito y el Memo/Tag en la plataforma de retiro correspondiente.













En la página de "Carteras" de la app, pulsa [Depositar] y escribe "XRP" en la barra de búsqueda para encontrar el token XRP que deseas depositar.





En la ventana emergente del aviso de depósito, pulsa [Soy consciente de los riesgos mencionados]. Luego, pulsa [Mostrar Dirección y Memo] y se generará una dirección.





Copia la dirección de depósito y el Memo/Tag en la plataforma de retiro correspondiente, verifica que la red sea consistente y confirma si estás depositando en una cuenta spot o una cuenta de futuros. Completa el depósito de activos XRP.













Tomemos como ejemplo con un retiro de XRP:









Entra en la página de retiros, selecciona [Dirección] en "Retirar a," llena los campos "Dirección" - "Red" - "[Memo/Tag] Identificador" - "Monto," y haz clic en [Enviar].

(Si tu dirección de XRP no requiere un Memo, puedes marcar la casilla "Sin [Memo/Tag] Identificador" y proceder con el retiro).













En la página de "Carteras" de la app, pulsa [Retirar], escribe "XRP" en la barra de búsqueda para encontrar el token XRP que deseas retirar y selecciona [Retiro en Cadena] como el método de retiro.

En la página de retiros, ingresa la dirección de retiro, selecciona XRP como la red de retiro, introduce el identificador Memo/Tag y el monto de retiro. Tras confirmar que la información es correcta, pulsa [Confirmar]. (Si tu dirección de XRP no requiere un Memo, puedes marcar la casilla "Sin [Memo/Tag] Identificador" y proceder con el retiro).













Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversión, tributación, asuntos legales, financieros, contables, consultas, u otros servicios relacionados, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.