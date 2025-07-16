¿Qué son los ETFs Spot de Ethereum?





El 24 de mayo de 2024, la SEC aprobó los primeros ocho ETFs spot de Ethereum para ser listados en Estados Unidos, incluyendo los de BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy y Franklin Templeton. La aprobación de los ETFs spot de Ethereum representa otro hito en la historia de las criptomonedas, ampliando aún más la influencia de mercado de Ethereum.









ETF significa "Exchange Traded Fund" (fondo cotizado en bolsa), que son fondos de inversión similares a las acciones y que se pueden negociar en bolsas de valores.





Los ETFs securitizan activos específicos mediante la colateralización física, lo que permite a los inversores tener exposición indirecta a los objetivos de inversión correspondientes mediante la compra de acciones del fondo emitido por la institución.





Un ETF de Ethereum se refiere a un fondo cotizado que tiene Ether como activo subyacente. Cuando los usuarios compran ETFs spot de Ethereum, están esencialmente comprando Ether, pero en realidad, no poseen Ether directamente.









2.1 Menor umbral de inversión: No es necesario aprender y dominar habilidades criptográficas como el uso de billeteras. La familiaridad con los métodos de negociación de productos financieros tradicionales reduce el umbral de inversión para los inversores.





2.2 Cumplimiento regulatorio: Los ETFs spot de Ethereum se negocian en bolsas de valores tradicionales y están sujetos a la regulación de instituciones relevantes. Los mercados regulados brindan más confianza y seguridad a los inversores.





2.3 Menores Costos: La compra de ETFs spot de Ethereum generalmente incurre en costos más bajos en comparación con la compra directa de ETH, lo que resulta atractivo para los inversores que buscan reducir costos.





2.4 Reducción del riesgo de robo de billetera: Los usuarios de ETFs spot de Ethereum no poseen Ether directamente. Aunque obtienen ganancias de las fluctuaciones en el precio de Ether, están protegidos del riesgo de pérdida o robo de la billetera digital.









La principal diferencia entre los ETFs spot y de futuros de Ethereum radica en sus objetivos de inversión.





ETFs Spot de Ethereum son fondos cotizados que mantienen Ether como su activo subyacente. El rendimiento del ETF spot de Ethereum está vinculado al valor del Ether que se posee. Cuando los inversores compran ETFs spot de Ethereum, están esencialmente comprando Ether, pero no lo poseen directamente.





ETFs de Futuros de Ethereum son fondos cotizados que no mantienen Ether directamente. Invierten en contratos de futuros de Ether, que son acuerdos para liquidación futura cuyo valor está influenciado por las fluctuaciones en el mercado de futuros.









Seis instituciones, incluidas Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy, y Hashdex, han presentado solicitudes para ETFs spot de Ethereum.





El 5 de marzo de 2024, la SEC retrasó su decisión sobre la solicitud de ETF spot de Ethereum de BlackRock. Según la última cronología, la SEC responderá a estas solicitudes de ETFs spot de Ethereum a finales de mayo.





El 24 de mayo de 2024, la SEC aprobó los primeros ETFs spot de Ethereum para ser listados en Estados Unidos.









Muchos creen que 2024 podría ser un año crucial para Ethereum. Internamente, la actualización Dencun ha eliminado obstáculos para que la escalabilidad y el ecosistema de Ethereum prosperen aún más. Desde una perspectiva externa, la aprobación de los ETFs spot de Ethereum atraerá más fondos de los mercados tradicionales, expandiendo aún más su influencia. Al mismo tiempo, la incorporación de Ethereum bajo el marco regulatorio proporciona una capa adicional de garantía de cumplimiento.





La aprobación de los ETFs spot de Ethereum es otro hito en la historia de las criptomonedas, ampliando aún más la influencia de mercado de Ethereum. Sin embargo, aún está por verse cuánto tiempo tomará para que el precio de Ethereum alcance nuevos máximos.





Aviso de riesgos: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversión, impuestos, asuntos legales, financieros, contables, de consulta ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye un consejo para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Por favor, asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.