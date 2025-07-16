El liderazgo de Ethereum enfrenta un desafío: ¿Cómo están manejando Vitalik y la Fundación los conflictos?

En el espacio de la blockchain, Ethereum ha sido ampliamente reconocido como el "Rey de las Cadenas Públicas" debido a sus avances en las finanzas descentralizadas (DeFi) y la tecnología de contratos inteligentes, lo que lo convierte en un referente en la industria. Sin embargo, actualmente enfrenta una serie de desafíos, como cuellos de botella técnicos, divisiones dentro de la comunidad y problemas de transparencia financiera, factores que gradualmente están disminuyendo su antigua gloria. Las preocupaciones sobre su sostenibilidad y perspectiva tecnológica están en aumento, lo que afecta la reputación y dirección futura de Ethereum. A pesar de algunas voces negativas, aún persisten opiniones positivas y esperanzas sobre su futuro.









Las recientes declaraciones del fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, sobre DeFi (Finanzas Descentralizadas) han generado una amplia controversia. DeFi, un componente clave del ecosistema de Ethereum, busca proporcionar servicios financieros mediante tecnología blockchain. Sin embargo, las opiniones de Vitalik sobre DeFi no son totalmente aceptadas por la comunidad.





El KOL strobie reeeee criticó públicamente a Vitalik en las redes sociales por su mala comunicación sobre el tema DeFi, diciendo: "Vitalik, creo que una de las razones por las que la gente tiene confusión o frustración sobre tus puntos de vista sobre DeFi es debido a una mala comunicación. Parece que en tu visión, 'DeFi' significa las esquemas Ponzi de la locura de la cosecha de 2021, pero para muchas otras personas (diría que la mayoría), 'DeFi' significa préstamos en mercados como Aave, CDP como RAI (¡que también mencionaste!), sintéticos, etc. Esas son aplicaciones saludables de las finanzas descentralizadas. El rendimiento proviene de los prestatarios, las tarifas de transacción, etc... Estoy de acuerdo en que muchas de las 'economías Ponzi' que se introdujeron en el ecosistema DeFi solo pueden significar aumentos temporales en algunas métricas, pero no todo DeFi es así."





Desde la perspectiva de strobie reeeee, la visión de Vitalik pasa por alto las aplicaciones saludables dentro de DeFi, particularmente el verdadero valor de proyectos como Aave, RAI y Synthetics. reeeee señaló que Vitalik parece equiparar DeFi con "esquemas Ponzi" mientras ignora su potencial como herramienta financiera descentralizada.









En respuesta, Vitalik expresó su preocupación de que los rendimientos de DeFi dependen principalmente de las tarifas pagadas por aquellos que comercian tokens de criptomonedas. Aunque reconoce que DeFi puede tener méritos, cree que su potencial de crecimiento es limitado y que no puede convertirse en la "innovación revolucionaria" necesaria para promover la tecnología cripto a un mercado más amplio.









La respuesta de Vitalik no apagó la controversia; más bien, generó más réplicas. Un socio de Electric Capital señaló que los puntos de vista de Vitalik se aplican a todos los sectores financieros, mientras que KOL PaperImperium afirmó que los comentarios de Vitalik reflejan un malentendido de la historia económica humana. El CEO de Alphaverse Capital, @cryptohuntz, también cuestionó la perspectiva de Vitalik, argumentando que su razonamiento no tiene fundamento.









Esta controversia no solo refleja puntosde vista diferentes sobre las opiniones personales de Vitalik, sino que también revela las variadas expectativas de la comunidad sobre el futuro desarrollo de DeFi. Las preocupaciones de Vitalik y las opiniones opuestas parecen indicar una actitud cautelosa sobre el crecimiento continuado de DeFi, mientras que la comunidad tiene una visión más optimista. Esta división podría influir en los ajustes estratégicos futuros de Ethereum y el desarrollo de su ecosistema.









Las recientes operaciones financieras de la Fundación Ethereum también se han convertido en un punto de contención. El 25 de agosto, la Fundación Ethereum transfirió 35,000 ETH, lo que generó preocupaciones dentro de la comunidad sobre su transparencia financiera. Los miembros de la comunidad cuestionaron los informes de gasto de la Fundación, creyendo que la situación financiera carece de suficiente apertura y transparencia.





Josh Stark, miembro de ETHGlobal, respondió a estas preocupaciones, indicando que la Fundación está preparando un informe de gastos actualizado, que se espera que se publique antes de la conferencia Devcon SEA en noviembre. El informe cubrirá los gastos de 2022 y 2023, incluyendo información detallada sobre los gastos internos y externos.





Según Josh Stark, los gastos de la Fundación se dividen en categorías internas y externas. Los gastos internos incluyen financiación para los equipos de desarrollo central de Ethereum, como Geth, Privacy and Scaling Explorations (PSE), Solidity, investigación criptográfica, el Grupo de Incentivos Robust, y Devcon. Los gastos externos incluyen subvenciones a organizaciones relacionadas como la Fundación Nomic, el Centro de Investigación sobre Descentralización, L2Beat y la Fundación 0xPARC.





Sin embargo, la cuestión de la transparencia financiera de la Fundación sigue sin resolverse. Muchos miembros de la comunidad esperan que la Fundación proporcione informes financieros más detallados y transparentes para restaurar la confianza en su gestión y uso de los fondos. Resolver este problema es crucial no solo para la credibilidad de la Fundación, sino también para el desarrollo futuro de Ethereum y el apoyo de la comunidad.









El desarrollo del ecosistema de Ethereum es otro tema clave de discusión. Desde 2021, parece haber disminuido el número de nuevos desarrolladores en el ecosistema de ETH, lo que genera preocupaciones sobre la construcción del ecosistema de Ethereum. En contraste, otras plataformas como Solana han atraído a una gran cantidad de desarrolladores jóvenes y proyectos innovadores. Los datos muestran que la tasa de crecimiento SOL/ETH alcanzó el 300% en el último año, mientras que la relación ETH/BTC bajó un 50% en los últimos dos años, con la capitalización de mercado de Ethereum en relación con Bitcoin reduciéndose a la mitad durante este período.









MacroMate8, jefe de riesgos en Ethenalabs, señaló que el rápido desarrollo de plataformas como Solana y sus comunidades activas de desarrolladores están poniendo una creciente presión competitiva sobre Ethereum. Sin embargo, Josh Stark citó datos del Informe de Desarrolladores de Electric Capital para refutar esta visión. Argumentó que el éxito de Ethereum no puede medirse únicamente por el número de desarrolladores, y que la introducción de soluciones Capa 2 (Layer 2) mejorará el rendimiento y la escalabilidad de Ethereum.





Además, el CEO de CF Benchmarks tiene una visión optimista sobre el futuro de Ethereum. Cree que en los próximos meses, la demanda de ETFs spot de Ethereum podría continuar creciendo, y más empresas de gestión de patrimonio podrían ofrecer productos relacionados a sus clientes. CF Benchmarks sugiere que, una vez que los gestores de patrimonio y asesores financieros completen el proceso educativo sobre Ethereum, el flujo de capital hacia los ETFs spot de Ethereum aumentará, impulsando aún más el desarrollo de Ethereum.





Estas perspectivas indican que, a pesar de la competencia y los desafíos que enfrenta Ethereum, todavía tiene importantes oportunidades de mercado y potencial. La construcción y expansión de su ecosistema será crucial para el crecimiento futuro de Ethereum, y cómo responda a los desafíos de otras plataformas determinará si Ethereum puede mantener su liderazgo en el espacio de blockchain.









A pesar de los múltiples desafíos que enfrenta Ethereum actualmente, algunos siguen siendo optimistas sobre su futuro. Existen opiniones que sugieren que los 100,000 ETH vendidos por la Fundación Ethereum en 2020 han experimentado una apreciación significativa en su precio, lo que indica que Ethereum todavía posee un valor potencial. Por lo tanto, incluso después de enfrentar una mayor crisis de confianza, Ethereum aún podría lograr avances en el futuro.





Nick Tomaino, fundador de 1confirmation, también tiene una visión positiva sobre el futuro de Ethereum. En su carta de LP del segundo trimestre de 2024, afirmó claramente que la capitalización de mercado de Ethereum podría superar la de Bitcoin dentro de los próximos cinco años. Explicó que, aunque Bitcoin tiene una narrativa clara como "oro digital", Ethereum ha sido la blockchain más influyente en el espacio cripto durante los últimos cinco años. A medida que más empresas de gestión de patrimonio entren en el mercado, el valor y el potencial de aplicación de Ethereum podrían recibir un mayor reconocimiento.









Mads Eberhardt, analista sénior de criptomonedas en Steno Research, ofreció sugerencias para la recuperación de Ethereum. En una publicación en X, dijo: "Parece que el Valor Total Bloqueado de DeFi sigue la tasa de interés a un año del USD con un desfase de tres meses, moviéndose en dirección opuesta. En resumen, la tasa del USD es el factor clave que impulsa a DeFi". Cree que las tasas de interés son el factor clave que influye en el atractivo de DeFi, ya que determinan si los inversores se sienten inclinados a buscar oportunidades de alto riesgo en los mercados de finanzas descentralizadas. Los cambios en las tasas de interés podrían afectar el rendimiento del mercado DeFi, impactando así el desarrollo general de Ethereum.









En general, Ethereum, como representante de la tecnología blockchain, fue una vez dotada de expectativas infinitas. Sin embargo, las controversias y desafíos actuales indican que Ethereum necesitará abordar muchos problemas complejos en su desarrollo futuro. No obstante, Ethereum ha superado crisis de confianza aún mayores, por lo que mantener paciencia y esperanza para su desarrollo futuro podría ser la actitud más adecuada en este momento. El futuro de Ethereum dependerá de cómo aborde los desafíos actuales, ajuste sus estrategias para adaptarse al entorno de mercado en constante cambio y continúe atrayendo y apoyando a desarrolladores y usuarios. Solo mediante innovación continua y mejoras podrá Ethereum mantener su posición de liderazgo en el campo de la blockchain y realizar su potencial en las finanzas descentralizadas y los contratos inteligentes.



