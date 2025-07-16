1. ¿Qué es una orden límite? Una orden límite es una orden colocada por un usuario para comprar o vender un activo a un precio especificado. Un usuario puede solicitar la compra del activo a un precio1. ¿Qué es una orden límite? Una orden límite es una orden colocada por un usuario para comprar o vender un activo a un precio especificado. Un usuario puede solicitar la compra del activo a un precio
Academia/Guías para principiantes/Spot/Diferencias...rading spot

Diferencias entre las órdenes límite y las ordenes stop-limit en el trading spot

16 de julio de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Básico#Spot
LETSTOP
STOP$0.0678+12.88%
ELYSIA
EL$0.003386--%
Eclipse
ES$0.09878+14.99%
PortugalNationalTeam
POR$0.7525+3.89%
Lagrange
LA$0.30112+2.27%

1. ¿Qué es una orden límite?


Una orden límite es una orden colocada por un usuario para comprar o vender un activo a un precio especificado. Un usuario puede solicitar la compra del activo a un precio no mayor que el precio especificado utilizando una orden límite de compra, o solicitar la venta del activo a un precio no menor que el precio especificado utilizando una orden límite de venta.

1.1 Ejemplo de una orden límite de compra


Como se muestra en la figura a continuación, si deseas comprar tokens MX a un precio de 3 USDT, puedes utilizar una orden límite ingresando el precio de compra de 3 USDT y la cantidad de compra de 10 MX y, luego, haciendo clic en [Comprar MX] para colocar la orden límite. Cuando el precio de mercado de MX fluctúe a 3 USDT, tu orden se ejecutará.


1.2 Ejemplo de una orden límite de venta


De manera similar, si deseas vender tokens MX a un precio de 4 USDT, puedes utilizar una orden límite ingresando el precio de venta de 4 USDT y la cantidad de venta de 5 MX y, luego, haciendo clic en [Vender MX] para colocar la orden límite. Cuando el precio de mercado de MX fluctúe a 4 USDT, tu orden se ejecutará.


2. ¿Qué es una orden stop-limit?


Una orden stop-limit es una orden preestablecida en la que el usuario define un precio de activación, un precio de compra/venta y una cantidad de compra/venta de forma anticipada. Cuando el último precio ejecutado alcanza el precio de activación, el sistema colocará automáticamente la orden al precio límite.

2.1 Ejemplo de una orden stop-limit de compra


Por ejemplo, si el precio actual de mercado de MX es 3.8 USDT y crees que, si el precio de MX supera los 4 USDT, mostrará una tendencia alcista, puedes utilizar una orden stop-limit de compra para abrir una posición en respuesta a esa tendencia. Como se muestra en la figura a continuación, puedes configurar el precio de activación y el precio de compra en 4 USDT y 4.1 USDT, respectivamente.

Cuando el precio de MX llegue a 4 USDT, el sistema colocará inmediatamente una orden límite de compra a 4.1 USDT. La orden podría ejecutarse a 4.1 USDT o a un precio más bajo. Si el precio supera rápidamente los 4.1 USDT, la orden podría no ejecutarse.


2.2 Ejemplo de una orden stop-limit de venta


Por ejemplo, compraste tokens MX al precio de mercado de 3.8 USDT, y ahora el precio ha subido a 4.5 USDT. Para evitar pérdidas si la cotización regresa al precio de entrada, decides protegerte usando una orden stop-limit. Como se muestra en la imagen a continuación, puedes establecer el precio de activación y el precio de venta en 4.3 USDT y 3.8 USDT, respectivamente.

Si el precio de MX baja a 4.3 USDT, el sistema colocará automáticamente una orden límite de venta a 3.8 USDT. La orden puede ejecutarse a 3.8 USDT o a un precio más alto. Si el precio cae rápidamente por debajo de 3.8 USDT, es posible que la orden no se ejecute.


3. Diferencias entre las órdenes límite y las órdenes stop-limit


3.1 Función


Las órdenes límite se utilizan principalmente para controlar el precio de operación, mientras que las órdenes stop-limit ayudan a los inversionistas a gestionar el riesgo y las ganancias, lo que evita pérdidas excesivas o perder oportunidades de obtener ganancias.

3.2 Método de ejecución


Las órdenes límite tienen solo una condición de precio, que es el precio de compra/venta. Una orden límite solo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance o supere el precio de compra/venta establecido.

Las órdenes stop-limit contienen dos condiciones de precio: el precio de activación (trigger) y el precio de compra/venta. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, la orden se convierte en una orden límite y comienza su ejecución. Esto ayuda a controlar el precio de operación y se puede utilizar para establecer niveles de toma de ganancias (take-profit) y de limitación de pérdidas (stop-loss).

Aviso de riesgos: Esta información no constituye una asesoría sobre inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad o cualquier otro servicio relacionado, ni es una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

Guía para principiantes: Qué es una orden stop-limit y cómo configurarla en MEXC para asegurar ganancias y prevenir pérdidas

El mercado de criptomonedas es volátil, los precios pueden fluctuar drásticamente, y hasta pequeños retrasos pueden ocasionar oportunidades perdidas o pérdidas innecesarias. Una orden stop-limit es un

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

Tu guía sobre las reglas de trading en MEXC para un trading spot eficiente

En el trading spot de criptomonedas, más allá del análisis de precios y la selección de estrategias, comprender y seguir las reglas del mercado de la plataforma de trading es igualmente crucial. Para

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

Cómo leer el cambio de precio y el rango de precios: una guía para principiantes sobre la volatilidad en el trading de criptomonedas

En el campo de la inversión en criptomonedas, el cambio de precio y el rango de precios son dos indicadores críticos. No solo reflejan la dinámica del mercado, sino que también proporcionan a los inve

Conoce el trading spot

Conoce el trading spot

El trading de criptomonedas generalmente se divide en dos categorías: trading spot y trading de futuros.El trading spot consiste en comprar o vender activos digitales en el mercado, lo que implica el

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos