Diferencias entre las órdenes límite y las ordenes stop-limit en el trading spot









Una orden límite es una orden colocada por un usuario para comprar o vender un activo a un precio especificado. Un usuario puede solicitar la compra del activo a un precio no mayor que el precio especificado utilizando una orden límite de compra, o solicitar la venta del activo a un precio no menor que el precio especificado utilizando una orden límite de venta.









Como se muestra en la figura a continuación, si deseas comprar tokens MX a un precio de 3 USDT, puedes utilizar una orden límite ingresando el precio de compra de 3 USDT y la cantidad de compra de 10 MX y, luego, haciendo clic en [Comprar MX] para colocar la orden límite. Cuando el precio de mercado de MX fluctúe a 3 USDT, tu orden se ejecutará.













De manera similar, si deseas vender tokens MX a un precio de 4 USDT, puedes utilizar una orden límite ingresando el precio de venta de 4 USDT y la cantidad de venta de 5 MX y, luego, haciendo clic en [Vender MX] para colocar la orden límite. Cuando el precio de mercado de MX fluctúe a 4 USDT, tu orden se ejecutará.













Una orden stop-limit es una orden preestablecida en la que el usuario define un precio de activación, un precio de compra/venta y una cantidad de compra/venta de forma anticipada. Cuando el último precio ejecutado alcanza el precio de activación, el sistema colocará automáticamente la orden al precio límite.









Por ejemplo, si el precio actual de mercado de MX es 3.8 USDT y crees que, si el precio de MX supera los 4 USDT, mostrará una tendencia alcista, puedes utilizar una orden stop-limit de compra para abrir una posición en respuesta a esa tendencia. Como se muestra en la figura a continuación, puedes configurar el precio de activación y el precio de compra en 4 USDT y 4.1 USDT, respectivamente.





Cuando el precio de MX llegue a 4 USDT, el sistema colocará inmediatamente una orden límite de compra a 4.1 USDT. La orden podría ejecutarse a 4.1 USDT o a un precio más bajo. Si el precio supera rápidamente los 4.1 USDT, la orden podría no ejecutarse.













Por ejemplo, compraste tokens MX al precio de mercado de 3.8 USDT, y ahora el precio ha subido a 4.5 USDT. Para evitar pérdidas si la cotización regresa al precio de entrada, decides protegerte usando una orden stop-limit. Como se muestra en la imagen a continuación, puedes establecer el precio de activación y el precio de venta en 4.3 USDT y 3.8 USDT, respectivamente.





Si el precio de MX baja a 4.3 USDT, el sistema colocará automáticamente una orden límite de venta a 3.8 USDT. La orden puede ejecutarse a 3.8 USDT o a un precio más alto. Si el precio cae rápidamente por debajo de 3.8 USDT, es posible que la orden no se ejecute.

















Las órdenes límite se utilizan principalmente para controlar el precio de operación, mientras que las órdenes stop-limit ayudan a los inversionistas a gestionar el riesgo y las ganancias, lo que evita pérdidas excesivas o perder oportunidades de obtener ganancias.









Las órdenes límite tienen solo una condición de precio, que es el precio de compra/venta. Una orden límite solo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance o supere el precio de compra/venta establecido.





Las órdenes stop-limit contienen dos condiciones de precio: el precio de activación (trigger) y el precio de compra/venta. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, la orden se convierte en una orden límite y comienza su ejecución. Esto ayuda a controlar el precio de operación y se puede utilizar para establecer niveles de toma de ganancias (take-profit) y de limitación de pérdidas (stop-loss).





Aviso de riesgos: Esta información no constituye una asesoría sobre inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad o cualquier otro servicio relacionado, ni es una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.